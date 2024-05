In vista dell’arrivo della stagione 2 di House of the Dragon, previsto per giugno (GUARDA IL TRAILER), Matt Smith (Daemon Targaryen) ha chiacchierato con Fabien Frankel (Ser Criston Cole) in un video per il canale youtube di Max. Per l’occasione, i due hanno riguardato insieme alcune scene della prima stagione, tra cui quella in cui i due personaggi si scontrano a duello. Ecco cosa è accaduto durante le riprese:

Frankel: Abbiamo imparato tutto a Leavesden [sede di uno studio della Warner vicino a Londra], dove giriamo, ma non ci conoscevamo [prima d’allora]. Ti ho colpito in faccia con una spada e stavi sanguinando durante le prove. Smith: Sì, è stato qui, vero? [Indica l’occhio sinistro]. Perché ci stavamo dando dentro. È come imparare un balletto. Solo che ci sono le spade. Un balletto con le spade.

Potete vedere il video completo qui sotto:

Nel cast della seconda stagione, composta da otto episodi, troviamo Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

New-entry nel cast Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne. Già annunciati nei nuovi episodi anche Abubakar Salim (Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) e Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong.

