La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Olivia Cooke e Emma D’Arcy hanno svelato le loro scene preferite di House of the Dragon.

Vulture ha chiesto a Olivia Cooke e Emma D’Arcy la scena preferita della collega della prima stagione:

Olivia: Emma, ​​so che probabilmente sei stufa di partorire, ma la tua prima scena del parto è stata ipnotica. Non ho mai visto qualcuno realizzare una rappresentazione più realistica del miracolo della nascita. Era così insulare, come se stessi per far esplodere un razzo dentro di te. Quindi sia il sollievo che anche il dolore: mostri il dolore così bene. È davvero difficile, ma non esagerare. Emma: Questa è una domanda fastidiosa, perché ovviamente non ho ancora visto l’episodio nove. Olivia: Dì solo “Adoro la performance dei tuoi piedi”. [Ride.] Emma: Guardandoti parlare con Paddy nella scena “occhio per occhio”, l’ho vista davvero un sacco di volte, solo per carpire alcuni suggerimenti Olivia: Stai zitta. Emma: I tuoi occhi parlano a frasi intere. Vivono, non mostrano. Non ci sono molte persone che possono effettivamente farlo. Sono stupita dal rigore con cui tutto il tuo corpo vive quella relazione dolorosa e minacciosa. Mi commuovono i personaggi che sono così messi alle strette. Olivia: Mi piacerebbe fare una commedia dopo questa serie.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Vulture