La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Dopo l’addio di Miguel Sapochnik anche la produttrice esecutiva Jocelyn Diaz non tornerà per la stagione 2 di House of the Dragon.

Ryan Condal, l’unico showrunner della stagione 2, ha parlato con Variety dell’abbandono di Sapochnik:

Abbiamo avuto una conversazione questa estate, proprio quando la serie tv è stata presentata in anteprima. Sapevo che era qualcosa con cui stava lottando. Non ha più niente da dimostrare a Westeros, non credo. Ha girato ogni tipo di battaglia: bene e male, luce e oscurità, fantasia e non fantasia, drago e nessun drago. Ha detto quello che ha da dire a Westeros. Sapevo che c’era una possibilità che avrebbe fatto una sola stagione, quindi abbiamo messo in piedi questa cosa e sono orgoglioso di aver contribuito alla creazione effettiva di una storia di Game of Thrones con lui. Nella mia mente mi son chiesto più volte se sarebbe rimasto per un’altra stagione? Sono rimasto deluso. Ha un talento straordinario. E sono davvero orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto. Ma sono entusiasta di vedere a cosa lavorerà in futuro.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Comic Book