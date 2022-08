La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Nel primo episodio di House of the Dragon, disponibile su NOW, facciamo la conoscenza di Lady Alicent Hightower, la figlia di Ser Otto Hightower, che, nella versione più giovane, è interpretata da Emily Carey. L’attrice, in un’intervista a News.com. au, ha rivelato di essere stata costretta a cancellare Twitter a causa della reazione negativa da parte di tanti fan.

Le sue dichiarazioni in merito al desiderio di dare più sfumature al suo personaggio avevano suscitato un fiume di odio da parte dei lettori dei libri di George R.R. Martin, che l’hanno accusata di non aver compreso il materiale di partenza e di non aver accettato che Alicent fosse un villain. Da qui la drastica decisione, che l’attrice spiega così:

Amo i social. Ho 19 anni, quindi sono sempre sui social, e lo sono da quando ero piccola perché lavoro da quando ero piccola, quindi sono molto consapevole delle cose… Ogni odio che arriva, è solo… È una persona dietro uno schermo. Dobbiamo solo andare avanti. Ma dirò che ho cancellato Twitter [dopo il Comic-Con] perché è così rumoroso. Anche quando va bene, ci sono così tanti [commenti] ed è così rumoroso. Adoro l’entusiasmo, non fraintendetemi, ma a volte può essere opprimente, e questo è il mio modo di essere completamente trasparente.

Pur ammettendo di aver dovuto “spegnere per un po’ [Twitter]” per il bene della sua salute mentale, Carey ha detto che il sostegno ricevuto è stato più che sufficiente per soffocare l’odio:

Dopo il Comic-Con c’è stato molto fermento, ma la cosa più bella è che molti fan hanno notato che avevo chiuso Twitter e mi hanno contattato su altre piattaforme che uso più spesso e mi hanno mandato messaggi per assicurarsi che stessi bene. Quindi ora sento sicuramente le vibrazioni positive che ne derivano, il che è davvero bello. Sono molto rispettosa dei fan, nel senso che siamo noi a entrare nel loro mondo e non loro a guardare il nostro. I fan sono fantastici. Penso che, in grande parte, siamo stati accolti calorosamente da questa fanbase.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dal 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: News.com.au