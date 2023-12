La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Il papà di Game of Thrones George Martin ha pubblicato sulle pagine del suo blog un accurato resoconto del suo soggiorno in Inghilterra durato un paio di settimane in cui ha potuto essere aggiornato “in diretta” sullo stato dei lavori tanto della stagione 2 di House of the Dragon quanto su quelle a venire.

Lo scrittore ha anche visto i primi due episodi di House of the Dragon 2, specificando che si trattava di montaggi e versioni, preannunciando conseguenze devastanti dopo l’epilogo della prima stagione.

Cominciamo dalla sua esperienza sul set della serie:

Ho anche trascorso tre giorni con “House of the Dragon”. Già tempo fa avevo pianificato una visita agli studi dove viene girata la serie, ma lo sciopero della WGA ha impedito il tutto e quindi sono rimasto qui a Santa Fe, lavorando a “Winds of Winter” mentre partecipavo a uno sciopero. Tutto quello che posso dire è… oh mio dio! Non è che poi io sia a digiuno di set cinematografici. Ho lavorato in modo intermittente in televisione e al cinema dal 1986, quando mi unii allo staff del revival di “Ai confini della realtà” sulla CBS. Ricordo ancora l’emozione quando ho visto ricostruire Stonehenge dietro il set vicino al mio ufficio per un episodio che avevo scritto. E naturalmente ho visitato in passato i set di “Game of Thrones” a Belfast, in Scozia, in Marocco e Malta. Anche quelli sono stati incredibili. Ma niente di quello che ho visto in precedenza può competere con i set della Fortezza Rossa e Roccia del Drago costruiti agli Studios di Leavesden a Londra. ENORMI, stupefacenti e così dannatamente realistici che ho avuto la sensazione di aver attraversato un portale temporale verso il Westeros medievale. Amo i castelli e ne ho visitati dozzine di veri autentici, fra torri e fortezze, nel corso della mia vita e nessuno dei castelli reali che abbia mai visto può reggere il confronto… o una torcia… con la nostra Fortezza Rossa.

Poi commentando i primi due episodi spiega:

Il momento clou del viaggio, però, è stato l’anteprima che Ryan Condal mi ha dato dei primi due episodi di “House of the Dragon 2” (naturalmente non finalizzati e con montaggio ancora provvisorio). Naturalmente, sono ben lungi dall’essere obiettivo quando si tratta di qualsiasi cosa basata sul mio lavoro… ma devo dire che entrambi gli episodi mi sono sembrati eccezionali (e non sono nemmeno finiti ancora). Oscuri, va detto. Molto oscuri. Potrebbero farvi piangere (io non ho pianto, ma uno dei miei amici sì). Potenti, emotivi, strazianti, dilanianti. Proprio il tipo di cose che mi piacciono. (Che posso dire? Sono cresciuto con Shakespeare e amo le tragedie e le opere storiche più di tutte).

House of the Dragon 2, il teaser trailer

Qualche giorno fa Sky, che come di consueto proporrà in esclusiva la produzione targata HBO, ha diffuso online il primo teaser trailer di House of the Dragon 2. Potete vederlo o rivederlo qua sotto.

Il cast

Nel cast della seconda stagione, composta da otto episodi, è composto da Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

New-entry nel cast Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne. Già annunciati nei nuovi episodi anche Abubakar Salim (Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) e Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong.

FONTE: Il blog di George Martin