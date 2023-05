La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

George R.R. Martin ha spiegato perché la stagione 2 di House of the Dragon non dovrà affrontare le conseguenze dello sciopero degli autori.

Le riprese sono iniziate l’11 aprile e lo scrittore, sul suo blog, ha spiegato che anche lui fa parte del sindacato e non ci sarà alcuna attività di scrittura prevista nei prossimi mesi.

Martin ha raccontato:

Le riprese continueranno a Londra e in Galles. gli script degli otto episodi della seconda stagione sono stati tutti finiti mesi fa, molto prima dell’inizio dello sciopero.

George ha poi precisato:

Ogni episodio ha affrontato quattro o cinque bozze e numerosi giri di revisioni, ha fatto i conti con gli appunti di HBO, i miei appunti, le preoccupazioni riguardanti il budget, ecc… Non ci saranno ulteriori revisioni.

Il creatore della saga ha concluso:

Gli sceneggiatori hanno fatto il loro lavoro, il resto è nelle mani dei registi, del cast e della troupe… E, ovviamente, dei draghi.

