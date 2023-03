La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La produzione di House of the Dragon 2 si prepara a partire, ma questa volta sul set non ci sarà Milly Alcock.

La giovane attrice farà presto il suo debutto a teatro a Londra, ne Il crogiuolo di Arthur Miller: è il suo primo ruolo da quando ha lavorato nel prequel del Trono di Spade, dove ha interpretato la giovane Rhaenyra Targaryen in cinque episodi. “Ha cambiato la mia vita molto velocemente, e ora non sarà mai più la stessa,” ha spiegato Alcock a Deadline. “Ora posso fare davvero ciò che voglio, ma devo ancora capire cosa sia. I tuoi sogni non dovrebbero avverarsi a 21, 22 anni! Non dovrebbe essere permesso. Ho bisogno di fare ancora casino!” Al sito, l’attrice conferma definitivamente che non comparirà in alcun flashback negli episodi della seconda stagione: “No, è tutto finito”.

Ricordiamo che le riprese inizieranno presto, e le nuove puntate dovrebbero andare in onda nell’estate del 2024 sulla HBO.

