Ryan Condal ha parlato della stagione 2 di House of the Dragon spiegando che non ci saranno salti temporali nella narrazione.

La serie si era interrotta con la morte tragica di uno dei figli di Rhaenyra, situazione che darà il via a una guerra civile. Dopo la morte di Re Viserys, infatti, Alicent ha fatto incoronare suo figlio Aemond, ma Rhaenyra non ha intenzione di rinunciare al potere dopo che era stata scelta per ereditare la guida del regno.

Condal, durante un evento organizzato da Deadline, ha ora spiegato:

Sono entusiasta nel riprendere la storia da dove ci eravamo interrotti. Ora possiamo proporre un ritmo più tradizionale per quanto riguarda la narrazione e Game of Thrones.

Lo showrunner ha sottolineato:

Abbiamo sempre parlato di questo racconto in particolare, anche George R.R. Martin lo ha fatto, sostenendo sia come una tragedia shakespearina o greca. La serie è su una casata che si distrugge dall’interno. Ora con tutti questi pezzi che sono stati messi sulla scacchiera, sono davvero eccitato nel raccontare il prossimo capitolo, scoprire cosa accade ora che Viserys non c’è più e non mantiene il controllo della situazione.

Paddy Considine, interprete di Viserys, ha sottolineato che prova un po’ di invidia per i colleghi che torneranno sul set, ma ha ribadito:

La sua storia era stata raccontata. Sono felice che non abbiano trascinato ulteriormente il racconto su Viserys. Il fatto che sia stato concluso in otto episodi ha reso semplicemente più forte il suo arco narrativo.

Condal ha poi spiegato:

Il trucco è stato realmente mostrare questo conflitto generazionale iniziato con la generazione di Viserys. Lui e Otto Hightower lo hanno trasmesso a Rhaenyra e Alicent mentre crescevano, diventavano adulte e avevano figli. Questa aspra rivalità per avere potere deve essere passata ai loro figli. Si tratta della storia di tre generazioni e abbiamo avuto bisogno di attraversare una stagione per poter arrivare alla Danza dei draghi.

