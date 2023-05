La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Lo sciopero degli sceneggiatori che è stato confermato alcune ore fa negli Stati Uniti non avrà alcun effetto sulla stagione 2 di House of the Dragon.

Il sito di Variety ha infatti confermato che il lavoro sugli script delle puntate è già stato completato e le riprese proseguiranno quindi nel Regno Unito senza interruzioni.

Secondo gli accordi previsti dal sindacato degli sceneggiatori, i membri che lavorano a livello internazionale devono interrompere ogni lavoro che rientra all’interno della giurisdizione del gruppo se c’è un lavoro attivo di scrittura. Se gli script dello spinoff prequel di Game of Thrones non fossero già stati completati, anche il lavoro nel Regno Unito degli autori si sarebbe interrotto. Rimane il fatto che sul set, da oggi, non saranno presenti sceneggiatori per eventuali correzioni.

La seconda stagione della serie sarà composta da otto episodi.

Martin è co-creatore e produttore insieme allo showrunner Ryan Condal. Nel team della produzione ci sono anche Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis.

