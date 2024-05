La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Lo showrunner di House of the Dragon, Ryan Condal, ha svelato il vantaggio che ha la serie prequel rispetto a Game of Thrones.

Entrambi i progetti si ispirano alla saga creata da George R.R. Martin, ma adattare la storia prequel dedicata ai Targaryen sembra debba affrontare qualche ostacolo in meno.

Condal, intervistato da Variety, ha infatti sottolineato che lavorando all’adattamento di Fire & Blood è diventato chiaro cosa dovevano fare gli autori e come e dove concludere la storia:

Abbiamo il vantaggio che il libro è qui, è finito e sappiamo dove si cala il sipario su questo particolare capitolo della storia dei Targaryen.

Game of Thrones, invece, nonostante sia andata in onda per otto stagioni, ha dovuto fare i conti con la mancata pubblicazione dei capitoli finali della storia. I fan stanno da anni attendendo l’uscita di The Winds of Winter, a cui dovrebbe seguire un ulteriore volume che concluderà il racconto ideato da Martin.

House of the Dragon 2, la sinossi

Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade, così il nuovissimo doppio trailer della serie, quello dei Verdi e quello dei Neri, riflette queste due prospettive, in metà divise ma complementari della stessa storia. La seconda stagione di House of the Dragon vedrà il regno spaccarsi: tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

La stagione 2 di House of the Dragon sarà composta da 8 episodi e nel cast troveremo Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

Che ne pensate? Ha ragione Condal sul vantaggio che ha House of the Dragon rispetto a Game of Thrones?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety