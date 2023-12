La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Nel cast della serie House of the Dragon, che arriverà con la stagione 2 sugli schermi in estate, ci sarà anche Tom Taylor nel ruolo di Lord Cregan Stark.

Al termine del capitolo precedente della storia, Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) ha mandato Jacaerys (Harry Collett) a chiedere il sostegno della famiglia Stark e al potere, in quel momento, c’è Cregan.

Tra le pagine del romanzo scritto da George R.R. Martin non si svela con chiarezza quanto accaduto e Grande Inverno e sarà interessante scoprire cosa accadrà.

Tra i nuovi arrivi nel cast dello show ci sono anche Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna che è Ser Alfred Broome, Kieran Bew nella parte di Hugh, Tom Bennett che sarà Ulf, e Vincent Regan nei panni di Ser Rickard Thorne.

I personaggi saranno coinvolti nella guerra in corso e tra le pagine si svela che Rhaenyra avrà bisogno di alcune persone a cui affidare i draghi da usare in battaglia. Tra queste ci saranno quindi Addam, Hugh e Ulf.

Broom è invece un cavaliere a Roccia del Drago e Thorne è al servizio di Aegon I Targaryen.

Che ne pensate della scelta di Tom Taylor come interprete di Cregan Stark in House of the Dragon? Cosa vi attendete dalla seconda stagione della serie?

Fonte: EW