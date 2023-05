La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

House of the Dragon, il primo spinoff di Game of Thrones, è stato lanciato da HBO quasi un anno fa, suscitando lo stesso interesse del suo predecessore e conquistando gli ascolti sul canale via cavo. Inoltre, ha ottenuto numeri record sulla piattaforma di streaming. Come molti di voi sapranno, sono attualmente in corso le riprese della seconda stagione che approfondirà la storia della Casa Targaryen e ci mostrerà cosa accadrà dopo il movimentato e scioccante finale della prima stagione.

È apparso online un nuovo video dal set che potrebbe contenere un importante spoiler sulla prossima stagione. Nel video si vede un oggetto di scena blu passare per Approdo del Re, che presumibilmente sarà utilizzato per la CGI. Se avete già letto ‘Fuoco e Sangue’, saprete che potrebbe trattarsi della testa di Meleys. Meleys, infatti, è il drago cavalcato da Rhaenys Targaryen (interpretata da Eve Best) ed è uno dei draghi più grandi di Westeros.

Potete guardare il video spoiler qui sotto:

Ma le sorprese dal set in Spagna non finiscono qui, di seguito è possibile vedere Phia Saban che sta girando le sue scene del ruolo della regina Helaena Targaryen a Cáceres.

Phia Saban filming scenes as Queen Helaena Targaryen happening now in Cáceres. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/nAvnbFLYVa — westerosies (@westerosies) May 20, 2023

