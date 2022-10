La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

In occasione del finale di House of the Dragon, Olivia Cooke è tornata a parlare di come secondo lei Alicent non sia la cattiva del racconto.

In una recente intervista con Deadline per parlare del finale di stagione, Olivia Cooke ha ribadito che Alicent non è la cattiva:

Non l’ho mai interpretata come una cattiva. So che prende decisioni moralmente discutibili e le sue reazioni possono essere piuttosto rozze, per non dire altro. Ma devo credere in quello che fa per interpretarla con assoluta onestà e sembrare vera. Devo davvero entrare in empatia con Alicent e sapere che prova un senso di amore eterno e protezione per i suoi figli. Penso che a volte la discussione su Internet possa essere un po’ troppo in bianco e nero. Ho letto un tweet che penso riassumesse molto bene la serie: non si parla di chi è buono e e di chi è cattivo, ma di chi è il tuo criminale di guerra preferito.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Deadline