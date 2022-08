La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Che House of the Dragon fosse destinato a ottenere ascolti da capogiro negli Stati Uniti era abbastanza scontato, e i numeri annunciati ieri notte da HBO sono decisamente promettenti, anche se il dato fondamentale sarà quello della settimana prossima, per valutare la tenuta.

Il prequel di Game of Thrones è stato visto da 9.986 milioni di spettatori sui canali lineari HBO e sulla piattaforma streaming HBO Max nel corso di domenica sera. Si tratta del lancio più alto di sempre per una serie originale inedita per HBO Max. Va sottolineato che House of the Dragon non è propriamente originale e inedita, trattandosi appunto del prequel della serie di maggior successo di HBO, ma un simile risultato non era comunque scontato.

Warner Bros. Discovery rileva poi che la première ha ottenuto ascolti record su HBO Max anche in America Latina e nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), mettendo sotto pressione il servizio streaming.

La domenica sera, secondo il network, rappresenta tra il 20% e il 40% delle visualizzazioni totali di una serie: gli ascolti definitivi del primo episodio che includeranno le visualizzazioni non lineari, quindi, saranno molto più alti e verranno comunicati nei prossimi giorni.

Per fare un po’ di confronti, il debutto di House of the Dragon è il 350% superiore alla premiere di Game of Thrones, che andò in onda nel 2011 (inutile dire che si tratta di un confronto puramente aneddotico). Il finale di serie, andato in onda nel 2019, registrò il record assoluto di sempre per HBO ottenendo 19.3 milioni di spettatori (tra HBO e HBO Go e HBO Now, poi assorbiti da HBO Max).

Vi segnaleremo non appena saranno disponibili altri dati.

Fonte: Deadline