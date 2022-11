La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

In un’intervista con Screenrant, Mike Bell, supervisore degli effetti visivi di House of the Dragon, ha raccontato il design del drago Caraxes sia stato definito in modo da rappresentare il carattere del suo padrone, Daemon (Matt Smith), citando in particolare un passaggio del primo episodio della serie. Ecco le sue parole:

Il nostro supervisore dell’animazione, Ross Burgess, era molto interessato a sviluppare i cicli di volo di questi draghi, così come la sua camminata e i loro atteggiamenti molto prima che iniziassimo a lavorare sulle riprese. Il team di animazione ha iniziato a pensare anche al modo in cui scuotono la testa. Meleys lo fa come farebbe una leonessa, mentre Caraxes era unico e diverso dagli altri. È molto più simile a un serpente e leggermente irrequieto, un po’ nervoso. Prendiamo spunto da ciò che ci ha preceduto, e sia i rettili che gli uccelli guardano sempre l’orizzonte in cerca di minacce. Il modo in cui si muovono e camminano è stato oggetto di molte riflessioni. Miguel [Sapochnik, regista della serie] diceva sempre che Caraxes non dovrebbe sembrare appartenere alla terra a causa della sua forma. Ho un paio di cani da corsa, come i lurcher e i levrieri, e lui li ha collegati a questo. Sono fantastici quando vanno a tutta velocità, ma quando si sdraiano sembrano un po’ goffi. Sono quasi costruiti per una cosa specifica. Nel primo episodio, c’è un momento in cui Daemon sta calmando Caraxes nella caverna, che si contorce e cerca di adattarsi alla caverna, ma sente che non gli piace essere confinato. Vuole essere là fuori a volare, come Daemon.

Vi ricordiamo che la prima stagione di House of the Dragon è recentemente terminata su HBO (in Italia su Sky e NOW). Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate del legame tra Caraxes e Daemon in House of the Dragon? Lasciate un commento!

FONTE: Screenrant