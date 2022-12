La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Steve Toussaint, interprete di Lord Corlys in House of the Dragon, ha anticipato cosa vedremo del personaggio nella stagione 2.

In una recente intervista con Extra, Toussaint ha svelato che nella stagione 2 Lord Corlys cercherà vendetta nei confronti degli Hightower:

Penso che, come indicato alla fine di quest’ultima stagione, qualunque cosa io possa pensare personalmente su Rhaenyra, lei è la legittima erede al trono. Gli Hightower hanno conquistato le terre in un modo insidioso e dovranno pagare per questo. Inoltre… il fatto è che mio nipote è stato ucciso. Anche se sappiamo che non è mio nipote, ma è mio nipote. Quindi, penso che voglia vendetta.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Screen Rant