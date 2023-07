La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Molti spettatori si sono domandati se la data d’uscita della stagione 2 di House of the Dragon verrà influenzata dallo sciopero della WGA, ancora in corso.

HBO ha lavorato sodo per produrre la seconda stagione della loro serie di successo e spin-off di Game of Thrones, House of the Dragon, senza che lo sciopero influisse sulle riprese. Secondo un nuovo rapporto di Variety, la data d’uscita prevista per la stagione 2 di House of the Dragon è ancora nell’estate 2024.

Nel cast della seconda stagione Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

La prima stagione di House of the Dragon è disponibile su Now. Le riprese della stagione 2 sono al momento in corso.

