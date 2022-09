La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 4 di House of the Dragon sono stati rivelati nuovi dettagli riguardanti un’arma che era apparsa in Game of Thrones.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura, se non avete visto la puntata e non volete anticipazioni.

Nell’episodio viene mostrata infatti la daga in acciaio di Valyria che Arya Stark usa per uccidere il Re della Notte.

L’arma era apparsa anche nella prima puntata dello spinoff prequel di Game of Thrones, ma nel quarto episodio Viserys svela ulteriori dettagli sull’oggetto alla figlia Rhaenyra.

Il re spiega infatti che la daga era di proprietà di Aenar Targaryen, che l’ha poi passata a Aegon.

La figlia di Aenar, Daenys, è conosciuta con il nome di ‘La Sognatrice’ e ha avuto la visione che ha portato ad abbandonare Valyria prima della sua distruzione. Aegon ha poi avuto un sogno, alla base delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, che ha dato vita alla profezia dell’arrivo dell’inverno a Westeros. Viserys spiega alla principessa che la daga è una rappresentazione fisica di quella visione devastante. Posizionando l’arma sul fuoco appaiono le parole di Aegon: “Dal mio sangue viene il principe che è stato promesso e sua sarà la canzone del ghiaccio e del fuoco”.

Il pugnale è sempre stato ideato per sconfiggere il Re della Notte al suo arrivo a Westeros, tuttavia la serie prequel suggerisce che l’arma avrebbe dovuto essere usata dal Principe che è stato promesso.

La storia ideata da George R.R. Martin potrebbe quindi mostrare degli eventi molto diversi rispetto alla serie HBO per quanto riguarda la tragica battaglia per la sopravvivenza.

