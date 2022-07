La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

House of the Dragon sarà il primo spinoff di Game of Thrones ad arrivare sugli schermi e i realizzatori hanno parlato delle dinamiche esistenti all’interno della famiglia Targaryen.

Il regista Miguel Sapochnik ha riassunto la storia al centro della trama dichiarando:

I personaggi sono due donne e due uomini. C’è il re (Viserys), suo fratello (Daemon), la figlia del re (Rhaenyra) e la sua migliore amica (Alicent). Poi la miglior amica diventa la moglie del re e quindi la regina. Già quello da solo è complicato – quando la tua migliore amica sposa tuo padre – ma dalle cose più piccole si evolve questa gigantesca battaglia tra due schieramenti.

Casey Bloys, a capo di HBO, ha aggiunto:

Mi piaceva l’idea di concentrarci su una famiglia e, ovviamente, i Targaryen hanno molti elementi drammatici che li circondano. Mi piace inoltre l’eco di come gli imperi possano crollare in fretta – queste sono le conversazioni che stiamo avendo nella nostra nazione e venti anni fa credo non avrei pensato ci saremmo ritrovato a parlarne ora.

La prima stagione si aprirà quindi con le protagoniste femminili quando sono ancora delle teenager, parti affidate a Emily Carey e Milly Alcock. A metà stagione ci sarà un salto in avanti di 10 anni, con Olivia Cooke ed Emma D’Arcy che interpretano i due ruoli. Nel corso delle puntate ci saranno poi altri salti temporali. Condal ha sottolineato:

Questo è il modo corretto per raccontare la storia. Si tratta di una guerra generazionale. Gettiamo tutte le basi in modo che quando c’è il primo colpo di spada si capiscono tutte le persone coinvolte.

Il ruolo più difficile da assegnare durante la fase del casting è stato quello della Principessa Rhaenyra, che poi lotta per ottenere il trono. Emma ha sottolineato:

Rhaenyra ha una battaglia in corso con ciò che vuol dire essere una donna ed è fondamentalmente un’outsider, è terrorizzata dall’essere bloccata nella maternità ed è consapevole del modo in cui la sua posizione sarebbe diversa se fosse un uomo. Emma ha quindi sottolineato che essere una persona di genere non binario l’ha aiutata a offrire un’interpretazione più onesta e sincera. Olivia Cooke ha invece parlato di Alicent affrontando il paragone che alcuni fan con Cersei:

Lo amo perché lei era il mio personaggio preferito di Game of Thrones. Alicent ha un lato davvero oscuro in lei, ma è inoltre davvero impegnata per lottare per ciò che pensa sia buono, anche se è semplicemente fuori luogo.

Alicent è al servizio di Re Viserys, interpretato da Paddy Considine, che è stato particolarmente lodato da George R.R. Martin. L’attore ha aggiunto:

Lui è un uomo buono, ma un cattivo re perché sta cercando di soddisfare chiunque.

Che ne pensate delle anticipazioni riguardanti la famiglia Targaryen nella serie House of Dragon? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter