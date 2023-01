La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Emilia Clarke, star di Game of Thrones, ha ammesso che non ha intenzione di vedere House of the Dragon, lo spinoff sulla famiglia Targaryen.

L’attrice, intervistata da Variety, ha spiegato:

Potete perdonarmi? È troppo strano. Sono così felice che stia accadendo. Sono entusiasta per tutti i premi… Semplicemente non riesco a vederla.

L’interprete di Daenerys ha aggiunto:

È così strano. È come se qualcuno mi dicesse: ‘Vuoi andare a questa reunion scolastica non del tuo anno? Vuoi andare a quella reunion del liceo? Quello è ciò che provo. La sto evitando.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Variety