House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Emily Carey ha parlato del finale dell’episodio 5 di House of the Dragon, concentrandosi sulle azioni di Alicent. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura se non volete rischiare degli spoiler.

In una recente lunga intervista con Variety, Carey ha ricordato la sua scena con Ser Criston (Fabien Frankel), in cui Alicent scopre il suo rapporto con Rhaenyra, e l’ha definita una delle sue sequenze preferite:

Lei attraversa così tante emozioni in una volta sola: un cocktail di tutti questi sentimenti. Prima di tutto, c’è il tradimento da ‘Mi hai mentito’. Poi il tradimento del ‘Lo giuro sulla memoria di mia madre’, che è ciò che avete visto nell’Episodio 2 con il loro trauma condiviso. È qualcosa su cui legano. Alicent ha portato Rhaenyra al Sept e le ha mostrato questa vulnerabilità emotiva e le ha permesso di vedere questa parte di lei che in realtà non mostra mai a nessuno. E poi c’è il terzo tradimento “Resisti. Hai dormito con lui, e io sono innamorata di lui, e lo sai. Non è giusto.” Alicent è sempre incentrata sul dovere, fino in fondo. È sempre dovere contro cuore con lei… Sono felice di aver potuto mostrare come è diventata questa donna arrabbiata. E penso che quella scena sia un tale punto di svolta.

Quando Carey ha letto per la prima volta la sceneggiatura della scena del banchetto, ha pensato che il momento drammatico non fosse per lei.

Ricordo di essere tornata dal nostro supervisore alla sceneggiatura e di avergli detto ‘OK, quindi quali sono le mie parti? Perché sicuramente non ci sono solo io? Soprattutto l’ultimo pezzo, non sono io. È, tipo, una donna. Quella non sono io.”

Oh Dio, devo fare la mia grande passeggiata proprio qui, inciamperò davanti a tutti. Questa è l’ultima grande scena che ho nella serie tv. La pressione che ho sentito dentro di me, l’ho incanalata in Alicent.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

