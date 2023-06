La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Emma D’Arcy ha raccontato l’inusuale audizione per ottenere il ruolo di Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon.

Durante una tavola rotonda tra attori per The Hollywood Reporter, D’Arcy ha spiegato l’intenso e lungo giro di audizioni che hanno portato all’ottenimento della parte:

Ho scritto un elenco di pro e contro durante il processo di audizione. Il più grande nell’elenco dei contro era la perdita dell’anonimato, ma probabilmente era un modo per scrivere l’odio verso se stessi o qualcosa del genere. Poi ho fatto un’audizione con filmato per tre mesi durante la pandemia dopo aver perso un anno di lavoro, quindi in un certo senso, penso che avessi le mani legate. A metà del processo, l’allora showrunner, Miguel Sapochnik, mi chiamò per chiedermi se possedevo una parrucca. Una persona per bene avrebbe chiesto consiglio a un parrucchiere. Avevo una borsa di capelli del mio colore da un altro lavoro, e io e il mio partner me l’abbiamo letteralmente attaccata alla testa, il che ha richiesto circa due ore ogni volta che registravo un provino.

Dopo tutte quelle audizioni su nastro, D’Arcy ha dovuto partecipare a un’audizione di persona di quattro ore, che è stata probabilmente ancora più snervante rispetto alle precedenti

Alla fine, ho fatto un’audizione di persona di quattro ore, e poi non ho sentito nulla. Penso che, alla fine di tre mesi, avessi registrato ogni scena dello show. Perché mi hanno preso in giro, in quanto non avrei portato pubblico. Ricordo solo che è stato un bene per per un po’ e poi è stato terribile. E poi, dopo qualche ora, hanno detto: ‘Fantastico, puoi andare a casa e ubriacarti, ci terremo in contatto.’ Poi Miguel è comparso dietro di me e mi ha messo le mani sulle spalle dicendo: ‘Possiamo farne ancora una?’

Nel cast della seconda stagione Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

La prima stagione di House of the Dragon è disponibile su Now. Le riprese della stagione 2 sono al momento in corso.

Fonte: Comic Book