Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 6 di House of the Dragon è disponibile da questa mattina su Now, e compie un salto in avanti di dieci anni. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Rhaenyra e Alicent verranno ora interpretate rispettivamente da Emma D’Arcy e Olivia Cooke per il resto della serie tv, e non sono le sole novità nella casata Targaryen. Partiamo dalla famiglia reale: Viserys è ancora vivo, e con Alicent ha ben tre figli: due maschi Aegon e Aemond, e una femmina Helaena.

Rhaenyra si è sposata con Laenor, ma entrambi hanno i propri amanti. Abbandonato Ser Criston Cole, che ora è al servizio della Regina Alicent, la principessa ha avuto ben tre figli con Harwyn Strong, il figlio della nuova mano del Re e lord di Harrenal, Lyonel Strong. Ovviamente i tre non sono stati riconosciuti come figli di Strong, ma come diretti eredi di Laenor.

Infine Daemon ha sposato Laena Velaryon, e hanno due figlie con un terzo in arrivo. I quattro sono però stati allontanati da Castelgranito, e vivono ora in difesa di Pentos.

Il finale del sesto episodio ha poi capovolto di nuovo gli equilibri, ma ve ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

