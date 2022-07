La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Le riprese di House of the Dragon sono state piuttosto complicate e ricche di scene d’azione, al punto tale che Matt Smith è stato colpito in faccia con un’ascia.

A rivelarlo è stato Fabien Frankel, interprete di Criston Cole nello show ispirato alla saga scritta da George R.R. Martin, parlando delle prove compiute prima di arrivare sul set.

L’attore ha raccontato al San Diego Comic-Con di aver involontariamente colpito con un’ascia il suo collega:

Rimpiango realmente averlo detto perché mi è stato chiesto se l’ho ferito gravemente. Ma all’epoca ho pensato ‘Dio mio, di tutte le persone a cui potevo dare un’ascia in faccia, Matt è il peggiore’. Ero pronto a essere licenziato ‘Matt Smith, è così? Sei fuori dalla serie’.

L’ex star di Doctor Who ha infatti un ruolo da protagonista in House of the Dragon, essendo interprete di Daemon Targaryen. Matt, tuttavia, non si è arrabbiato con Frankel e non ha alcun rancore nei suoi confronti:

Mi ha colpito, ma è andato tutto bene. Sono sopravvissuto per combattere un altro giorno.

Nel cast di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Nelle puntate si scoprirà quello che accade quando la famiglia Targaryen, che ha ben 15 draghi, inizia ad affrontare un conflitto interno a causa della scelta di Re Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono, pur avendo un erede maschio.

Potete rimanere aggiornati sulla serie House of the Dragon grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety