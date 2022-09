La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La componente del sesso ha notoriamente una grande importanza narrativa nella saga di Game of Thrones e da questo punto di vista la serie prequel House of the Dragon non fa eccezione.

La quarta puntata nello specifico, Re del mare stretto, è stata estremamente rilevante per lo sviluppo del personaggio di Rhaenyra Targaryen interpretato da Milly Alcock. L’abbiamo dapprima vista intenta a visitare un bordello con suo zio con suo zio Daemon Targaryen (Matt Smith), un luogo dove ha inizialmente “curiosato” scoprendo le varie “attività” che lì si svolgevano per poi scendere in una certa intimità proprio con il parente. Quando questi decide, improvvisamente, di smettere, lei torna a palazzo alquanto contrariata e ha poi un rapporto sessuale con Ser Criston Cole (Fabien Frankel), membro della guardia reale addetto proprio alla sicurezza personale della principessa.

Parlando con Entertainment Weekly, l’attore ha spiegato di essersi preparato per sette mesi per la lavorazione di questa scena di sesso così delicata per la riuscita della puntata di House of the Dragon:

È qualcosa di cui abbiamo discusso nell’arco di sette mesi. Ed è stata una delle prime cose di cui ero disposto a parlare. Siamo stati molto fortunati che l’episodio 4 sia stato diretto da Clare Kilner che, oggi come oggi, credo sia una delle più valide registe televisive. La cosa fondamentale per me è che non sembrasse l’ennesima scena gratuita di sesso col sudore che brilla sulle schiene perché non è davvero così, come sa qualsiasi persona che abbia mai fatto sesso. Non è qualcosa di pittoresco e straordinario, anzi, è strano, specie quando sei giovane. C’è questo senso di disagio con cui devi fare i conti che ha a che fare con la scoperta e la comprensione reciproca dei corpi e questo senza neanche citare l’aspetto pratico della questione.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

FONTE: Entertainment Weekly