La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale dell’episodio 5 di House of the Dragon segna il punto di svolta della serie, cambiando molte delle carte in tavola. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura se non volete rischiare degli spoiler.

Durante il banchetto cerimoniale per annunciare le nozze tra Rhaenyra Targaryen e Laenor Velaryon, scoppia una rissa cruenta e sanguinosa. Pochi istanti prima Joffrey Lonmouth, l’amante segreto di Laenor ha minacciato infatti Ser Crinston Cole di rivelare la sua tresca con la principessa, e che entrambi avrebbero dovuto mantenere segreta l’esistenza dell’altro. Cole pensa che Rhaenyra ha tradito la sua fiducia, e in preda alla furia cieca, uccide Joffrey prendendolo a pugni. Cole poi scappa nel giardino del castello, in cui è intenzionato a togliersi la vita. Viene fermato all’ultimo da Alicent che decide di risparmiargli la vita.

La scena è alternata alla cebrazione del matrimonio tra Rhaenyra e Laenor (che avviene però in seguito, perché Alicent è presente) dove Re Vyseris non si sente bene e si accascia al suolo concludendo l’episodio.

In un solo episodio, Cole è passato da essere il protettore di Rhaenyra a essere al servizio di Alicent, stravolgendo gli equilibri. Scopriremo la prossima settimana dove porterà questa nuova alleanza.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Vi è piaciuto il finale dell’episodio 5 di House of the Dragon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.