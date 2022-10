La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale dell’episodio 7 di House of the Dragon contiene un inaspettato colpo di scena, scopriamone insieme il significato. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura se non volete rischiare degli spoiler.

Nel finale dell’episodio 7 di House of the Dragon Rhaenyra e Daemon attuano il loro piano contro Alicent, decidendo di sposarsi.

Per farlo però, i due dovranno uccidere Laenor, facendo sì che Rhaenyra sia nuovamente libera. Mentre i due discutono del piano, lo vediamo concretamente attuarsi a schermo. Daemon va da Qarl Correy e gli offre dei soldi per uccidere il compagno. I due si scontrano nella sala grande, sotto gli occhi di un servitore che decide di andare a chiamare le guardie per sedare lo scontro. Nel frattempo vediamo anche Daemon uccidere un altro servitore dei Velaryon sulle scale di Driftmark.

Corlys e Rhaenys irrompono nella sala e trovano il figlio carbonizzato nel camino, irriconoscibile. Qarl si è già dato alla fuga dopo aver ucciso il suo amato. Mentre vediamo Daemon e Rhaenyra convolare a nozze, Qarl sale su una barca che lo porterà lontano, al fianco di una figura incappucciata che, negli ultimi secondi dell’episodio, si rivela essere proprio Laenor, ancora vivo e vegeto.

Questo dimostra che Rhaenyra e Laenor erano in combutta fin dall’inizio, tant’è che il corpo carbonizzato è quello del servitore eliminato da Daemon. La principessa vuole essere temuta, e per questo preferisce che i suoi nemici pensino che abbia fatto uccidere Laenor. Il piano concede una vita felice a Laenor, e allo stesso tempo permette a Rhaenyra di ergersi sui propri nemici. Nel libro, Laenor viene ucciso durante una fiera di paese, e il suo corpo viene portato al cospetto del padre in lacrime.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

