House of the Dragon

Ospite del podcast The History of Westeros, George R.R. Martin ha parlato del suo coinvolgimento in House of the Dragon (di cui è ufficialmente “produttore esecutivo”), rivelando di avere “influenza creativa” ma non “controllo“, facendo riferimento all’attuale panorama hollywoodiano. Ecco le sue parole:

Non ho alcun controllo creativo. È la cosa più difficile da ottenere a Hollywood. Non importa quale sia il progetto, se un lungometraggio o un film. È una cosa che viene concessa molto raramente. JK Rowling aveva una certa dose di controllo creativo su Harry Potter, perché tutti gli studios di Hollywood volevano Harry Potter e si mettevano tutti in fila e lei pretendeva l’approvazione della sceneggiatura e altre cose… Hollywood ti darà i soldi molto più facilmente di quanto ti darà il controllo creativo, puoi andare a trattare e dire: “Vi ringrazio per avermi pagato 8 milioni di dollari, ma vorrei anche il controllo creativo“. E loro ti diranno: “Che ne dici di 10 milioni?” (ride). Preferiscono dare milioni di dollari piuttosto che il controllo creativo. [Su House of the Dragon] ho un’influenza, ho un’influenza creativa, ma che dipende in gran parte dal rapporto tra me e gli showrunner e così via. Cioè, io posso esporre i miei punti di vista, posso discutere e loro possono ascoltare, ma se decidono di non ascoltare, allora posso persuaderli. Non ho il potere di assumere o licenziare.

Entrando poi più nel dettaglio, Martin fa poi un paragone con il suo lavoro per Game of Thrones, per cui era “co-produttore esecutivo”:

Non ho il potere di imporre le cose, ma quello che ho, se mi ascoltano e se posso essere abbastanza persuasivo e conosco abbastanza bene questo materiale, quindi, [posso dire] qualcosa ed è in continuo cambiamento. Voglio dire, all’inizio di Game of Thrones ho contribuito molto, in parte perché avevo questi libri in circolazione. Ma a un certo punto, man mano che la serie andava avanti, ho scoperto di avere sempre meno influenza, finché alla fine non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo. Alcune di queste cose le ho guardate come tutti gli altri e [ho detto] “oh, ok”. Al momento sono molto soddisfatto di House of the Dragon. È un adattamento molto fedele. Sì, ci sono dei cambiamenti, ma ho un ottimo rapporto con Ryan Condal e Miguel Sapochnik [showrunner della serie].

Potete vedere l’intervista video qui sotto:

Fonte: History of Westeros