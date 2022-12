Quest’estate è finalmente arrivata l’attesissima House of the Dragon ottenendo un grande successo di critica e pubblico e numeri equivalenti a quelli della serie madre totalizzando dati di ascolti tra i più alti degli ultimi anni. Le riprese della seconda stagione della serie dovrebbero iniziare il prossimo anno e il debutto è previsto solo nella seconda metà del 2024. Se George R.R. Martin finirà finalmente il suo ultimo libro della serie Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, The Winds of Winter, sarà probabilmente il prossimo contenuto de Il Trono di Spade che potremmo tutti noi ricevere. Ryan Condal, showrunner di House of the Dragon, ha recentemente rivelato alla convention ufficiale di Game of Thrones che Martin, di tanto in tanto, lascia cadere qua e là degli spoiler su The Winds of Winter.

“È bello perché posso ancora essere un fan… Sono eccitato per The Winds of Winter come tutti i presenti in questa stanza“, ha rivelato Condal durante il panel. “So alcune cose perché George ogni tanto le racconta“.

“Mi ha raccontato cose che non hanno un collegamento diretto [con House of the Dragon], ma quando mi descrive mitologie e cose del genere, mi cita casualmente delle cose. È così bello, ma mi viene da dire: “Ah! Voglio solo leggere il libro”. Quindi non vedo l’ora, come fan, e anch’io sono un suo fan. Faccio davvero il tifo per lui e voglio che si tolga, come dice lui, la scimmia dalla schiena“, ha aggiunto lo showrunner di The House of the Dragon.

Martin si è recentemente aperto anche sullo spin-off incentrato su Jon Snow, che è attualmente in fase di sviluppo, in un nuovo post sul suo blog. Nel post ha svelato che sta collaborando direttamente con Kit Harington e con altri due sceneggiatori/showrunner misteriosi. Martin ha scritto nel post che non può rivelare chi scriverà la serie, ma che il team di Harington è eccezionale.

“Sì, è stato Kit Harrington a portarci l’idea“, ha rivelato il creatore di Game of Thrones. “Non posso dirvi i nomi degli sceneggiatori/showrunner, perché non è ancora stato autorizzato il rilascio, ma Kit ha portato anche loro, il suo team, e sono fantastici“.

Secondo voi quando uscirà The Winds of Winter? Ditecelo nei commenti

Fonte: EW