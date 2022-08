La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

House of the Dragon avrà dei collegamenti con Game of Thrones anche per quanto riguarda la musica, come rivelato dal compositore Ramin Djawadi.

In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, l’artista ha dichiarato:

Non posso dire molto, ma volevamo davvero mantenere vivo il DNA della serie originale per House of the Dragon. Sentiremo dei temi musicali che ricordano quelli dello show originale ma, essendo tutti personaggi nuovi e una storia ambientata 200 anni prima, ho scritto tantissimo nuovo materiale, molti dei nuovi temi che sentirete.

Ramin ha aggiunto:

La storia è sui Targaryen, quindi la cosa importante era mantenere il loro sound e i loro temi musicali. Come ho detto prima, bisognava collegare il DNA dei due progetti perché rappresentava la base. Ma, visto che stiamo mostrando degli eventi legati a una casata specifica, volevo assicurarmi che ci fossero molti nuovi temi per personaggi diversi e tutti con storie complessa come sappiamo accade in Game of Thrones. Volevo collegare i due progetti in quel modo.

Nel cast di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Nelle puntate si scoprirà quello che accade quando la famiglia Targaryen, che ha ben 15 draghi, inizia ad affrontare un conflitto interno a causa della scelta di Re Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono, pur avendo un erede maschio.

Fonte: EW