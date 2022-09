House of the Dragon: i Kardashian si uniscono ai Targaryen nella parodia di James Corden

La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Dato il successo che sta riscontrando, era inevitabile che fioccassero le parodie di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones attualmente in onda su NOW e Sky. Nell’ultimo appuntamento del suo Late Show, James Corden ha mostrato un video in cui le due famiglie più potenti della TV, i Kardashian e i Targaryen di House of the Dragon, diventano una sola per creare The Targashians. Nel filmato, che potete vedere qui sotto, Kim Kardashian, Kris Jenner e Kylie Jenner si uniscono a Corden nella mortale battaglia politica per Westeros.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Nella giornata di ieri ha inoltre debuttato su Disney+ la seconda stagione di The Kardashians (GUARDA IL TRAILER). Nei nuovi episodi, in arrivo ogni giovedì, le telecamere tornano a riprendere le vite in continua evoluzione di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie. La famiglia accoglie nuovamente gli spettatori rendendoli partecipi dei loro trionfi e delle loro sfide. Dalle storie d’amore infuocate, alle tappe fondamentali che rivoluzionano la vita, fino ai successi più impensabili. Il loro legame familiare rimane indissolubile mentre affrontano la loro vita pubblica e privata davanti a tutto il mondo. Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer.

Cosa ne pensate della parodia di House of the Dragon con i Kardashian? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social!

FONTE: Youtube