Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Matthew Needham, interprete di Larys Strong, ha parlato del finale dell’episodio 6 di House of the Dragon. Ovviamente se non avete ancora visto la puntata, non proseguite nella lettura onde evitare spoiler.

Durante una recente intervista con Vulture, Needham ha parlato della scioccante decisione di Larys nell’ultimo episodio. L’attore spiega come le azioni inconcepibili del suo personaggio hanno realizzato il desiderio di Alicent e, quindi, lo hanno reso un suo stretto alleato:

Le dà la cosa che vuole in un modo che non si sarebbe mai aspettata. Si rende indispensabile per lei, questo atto di volontà li lega insieme nel sangue. Eliminare la sua famiglia in questo modo per darle ciò che vuole – riportare indietro suo padre, rafforzare quella parte del gioco. Ricorda, sono passati dieci anni dal loro primo incontro, quando si è inserito per la prima volta nella sua cerchia di conoscenze negli episodi tre e cinque. Sono passati dieci anni! La vede come una sua simile: un’estranea tra gli indigeni. Può dire che hanno una visione del mondo simile, una mentalità simile su cui possono unirsi. Ed è davvero utile per lei. È un uomo che ascolta, che guarda. Non ha questo potere come gli uomini dalla parte di Rhaenyra. Non è come Harwin, non è un ragazzo così grande e forte. Viene ignorato, che è una cosa davvero pericolosa da fare in questo mondo. Per dieci anni ha aspettato il suo momento, aspettando un’opportunità. Ha la pazienza di un fiume che erode la pietra. Aspetterà. Non penso che sia una persona caotica; Non penso che sia disordinato. È molto, molto fissato. Potrebbe sembrare completamente pazzo, ma invece è molto metodico.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Cosa ne pensate delle azioni di Larys nell’episodio 6 di House of the Dragon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant