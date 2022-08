La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 2 di House of the Dragon, disponibile da questa notte su Now, mostra la prima minaccia di questa stagione. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Dopo essersi visto rifiutare l’aiuto del suo re, e il rifiuto dello stesso di sposare la figlia di 12 anni, Lord Corlys Velaryon, conosciuto come il Serpente di Mare, si incontra in segreto con Daemon Targaryen, chiedendogli di agire contro la minaccia del Nutrigranchi.

Il pirata sta dando in pasto i marinai di Westeros ai granchi da qualche settimana e va fermato il prima possibile, o la corona rischia di perdere le rotte sicure. Grazie al primo episodio, sappiamo che dietro la maschera del Nutrigranchi si cela Craghas Drahar, autoelettosi principe della Triarchia. Come agirà Daemon?

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Cosa ne pensate della minaccia del Nutrigranchi in House of the Dragon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Screen Rant