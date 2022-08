La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Matt Smith ha recentemente dichiarato a Rolling Stone che non era stato completamente a proprio agio sul set di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e NOW, a causa delle scene di sesso.

L’attore aveva infatti sottolineato che gli era venuto il dubbio non fossero del tutto necessarie, pur rendendosi conto che l’obiettivo era di essere fedeli al romanzo originale.

L’interprete di Daemon Targaryen è ora ritornato sulla questione spiegando:

Non lo so, realmente. A nessuno piace girare le scene di sesso. Ti fanno sentire piuttosto esposto, non so se mi spiego. Ma, per fortuna, Sonoya Mizuno che interpreta Mysaria è stata realmente meravigliosa.

Matt ha quindi aggiunto:

Abbiamo avuto un coordinatore di intimità e la sensazione era positiva, ci si sentiva al sicuro. Amo quella scena? Non lo so, la associo a un punto interrogativo. Ma è il mondo che stiamo rappresentando. Quello è il mondo che ha scritto George. Quello è il mondo di House of the Dragon. E stiamo cercando di rappresentare i libri nel modo più vero possibile.

Fonte: ScreenRant