La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

House of the Dragon arriverà il 22 giugno sugli schermi di Sky e NOW e Matt Smith ha anticipato che i draghi saranno incredibilmente spettacolari.

In una recente intervista l’attore britannico, interprete di Daemon Targaryen, ha parlato di come sono state girate le scene in cui appaiono i draghi:

In pratica è una testa verde con un tizio che la tiene su un bastone, ma è una testa piuttosto grande. Le dimensioni non sono quelle di un drago, ma è comunque grande. E poi puoi toccarla e reagire, e la muovono e ti fanno arrivare un po’ di aria contro.

Matt ha aggiunto:

I draghi sono fantastici in questa serie perché è un’epoca diversa, penso dipenda da dove vengono tenuti e da ciò che li circonda, e questi elementi determinano le loro dimensioni quando crescono. Me lo ricordo correttamente, giusto? In questo caso sono all’aperto e crescono raggiungendo dimensioni monumentali.

Matt Smith ha inoltre condiviso il suo sostegno per Daenerys nonostante quanto accaduto nel finale di Game of Thrones, mentre Paddy Considine, che ha il ruolo di Re Viserys, ha sottolineato:

Mi vergognerei, ma ha fatto quello che diceva la profezia, giusto?

Cosa vi attendete dai draghi che appariranno in House of the Dragon? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook