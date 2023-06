La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Emma D’Arcy ha raccontato la reazione dei fan al meme del Negroni sbagliato, diventato virale prima di House of the Dragon.

Prima della serie, un’intervista con protagoniste la stessa D’Arcy e Olivia Cooke, divenne virale. Le due parlavano di un Negroni sbagliato con aggiunta di prosecco, che scatenò la fantasia dei fan e conseguenti ricette. Durante una tavola rotonda con altri attori per The Hollywood Reporter, D’Arcy ha rivelato di aver ricevuto tonnellate di ricette per un Negroni Sbagliato poco dopo che il meme è diventato virale:

Me ne hanno offerti molti e sai, è un regalo adorabile. Ma c’è stato un periodo in cui desideravo disperatamente una birra chiara.

Nel cast della seconda stagione Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

La prima stagione di House of the Dragon è disponibile su Now. Le riprese della stagione 2 sono al momento in corso.

Fonte: Comic Book