La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Il magazine Empire ha regalato una nuova foto tratta dalla serie House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto, e qualche anticipazione riguardante la rappresentazione delle donne nello spinoff di Game of Thrones.

Al centro della trama ci saranno anche la figlia di re Viserys Targaryen, la giovane Rhaenyra interpretata da Milly Alcock da ragazzina e da Emma D’Arcy da adulta, e Alicent Hightower, parte affidata a Emily Carey e Olivia Cooke.

L’idea di far ruotare il racconto intorno alle due amiche è nata da Alexis Raben, la moglie di Miguel Sapochnik:

Un giorno ha detto ‘Questa storia sarebbe molto più interessante se avesse i due personaggi femminili come protagonisti, piuttosto che quelli maschili. Se ci si focalizzasse sulla percezione che il patriarcato ha delle donne e sul fatto che preferirebbero distruggersi piuttosto che vedere una donna sul trono’. Quella non era una preospettiva che avevo mai raccontato prima. Penso abbia reso la serie anche più contemporanea’.

Il regista e produttore ha inoltre sottolineato:

Abbiamo pensato ‘Cosa accadrebbe se Alicent fosse ‘Donne per Trump’ e Rhaenyra fosse punk rock?’.

Rhaenyra e Alicent crescono insieme a corte, ma le due hanno un approccio molto diverso perché la figlia del re fa i conti con il “fuoco” della famiglia Targaryen:

Si tratta quasi di un alleato che vive dentro di lei, e deve imparare quando smorzare quel fuoco e quando fidarsi del suo istinto. Lei è circondata da una scia di cenere.

Ecco la foto delle due giovani Alicent e Rhaenyra:

Potete rimanere aggiornati sulla serie House of the Dragon grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Miguel Sapochnik sulla rappresentazione delle donne in House of the Dragon? Lasciate un commento!

Fonte: Empire