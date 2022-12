La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Nel week-end si è tenuta a Los Angeles la prima Game of Thrones fan convention e Paddy Considine ha potuto parlare apertamente della morte di Viserys in House of the Dragon.

Durante il panel dedicato alla serie tv, Considine ha confermato che la persona che Viserys vede quando pronuncia “amore mio” prima di morire era la sua prima moglie:

Ho deciso nella mia mente che quando muore vede Aemma perché la sua morte è l’inizio della fine. Questa è davvero la sua rovina. Non riesce mai a superare quella morte, il che è stato un po’ frainteso, credo, dalle persone all’inizio. Penso che tutti pensassero che avessi ucciso mia moglie, ma non era così. Stavano per morire entrambi sia lei che il bambino.

Hanno avuto la possibilità di salvare Baelon, ma ciò significava sottoporla a una procedura orribile … Penso che sia stato frainteso che l’abbia uccisa, ma stava cercando di salvare il bambino o sarebbero morti entrambi… . Non credo che si sia mai ripreso da quello.

È diventato davvero il catalizzatore del suo viaggio… Era davvero innamorato solo di lei. E se guardi lo show… Più si ammala, più non chiede mai una cura. Non è mai uno che chiede aiuto. Sono tutti gli altri intorno a lui che vogliono aiutarlo. È quasi come se stesse accettando quello che gli sta accadendo fisicamente come una punizione. Alla fine, quando muore, ho avuto questa idea che, prima che lasci quel regno, Aemma è quella che viene ad incontrarlo e lui è finalmente tornato con lei. Quindi era così. L’ho improvvisato.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Comic Book