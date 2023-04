La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Nikolaj Coster-Waldau ha interpretato in Game of Thrones il ruolo di Jaimie Lannister e ha rivelato perché non ha ancora visto House of the Dragon, lo spinoff prequel del progetto.

L’attore, al magazine People, aveva dichiarato:

So che probabilmente sembrerà strano… Ho visto il trailer. Sembra così familiare. Ho avuto la sensazione che sarebbe stato piuttosto surreale vederla.

Nikolah ha ora raccontato a Entertainment Weekly:

Non l’ho ancora vista. Un giorno è andata in onda e ho visto i titoli di testa. Ed era un po’ strano perché era la stessa musica e la sequenza era un po’ simile… Ho pensato: ‘Ah, è troppo presto. Troppo presto’. Aspetterò. Attenderò che realizzino un paio di stagioni, così poi potrò fare il binge-watching e poi ci sarà la serie intera. Ma so che molte persone amano quello show e sono realmente felice per loro.

Che ne pensate del fatto che Nikolaj Coster-Waldau non abbia ancora visto House of the Dragon?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Entertainment Weekly