Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La regista dell’episodio 8 di House of the Dragon ha parlato dei nuovi attori che hanno sostituito i figli delle protagoniste. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Recentemente intervistata da EW, la regista Geeta Patel ha parlato della scelta degli attori di Aegon e Aemond (Tom Glynn-Carney e Ewan Mitchell) e di come è stato lavorare con loro:

Sì, sono stato attivamente coinvolta nella scelta, ma dovrei ricordare che Miguel e Ryan erano davvero le menti di tutti questi personaggi. Avevo la mia tabella di marcia su come doveva essere la storia ed è lì che è iniziato il mio lavoro con loro. Sapevo qual era la storia, sapevo quali fossero i loro punti di svolta, sapevo qual era il loro conflitto, sapevo da dove venivano, conoscevo la storia del maiale, sapevo tutte quelle cose. Poi ho lavorato con loro sulla performance. Abbiamo il tempo per lavorare con gli attori – abbiamo le prove, ci sono molte conversazioni – e alla fine loro hanno trovato i personaggi. Ewan era così inquietante e mi ha fatto venire i brividi, eppure quando è fuori campo, è la persona più dolce che tu abbia mai incontrato. Ogni volta che finisci una ripresa, lui ti dice: “Vuoi che la faccia meglio? Posso farla meglio. Cosa vuoi che faccia?” È solo una di quelle persone che lavora così duramente e mi fa rabbrividire perché non appena la telecamera è accesa, è un’altra persona. Penso che abbia fatto davvero un ottimo lavoro nel trovare chi era e nel dare quelle sfumature. Quindi sono molto orgogliosa di lui. E per Tom, vale la stessa cosa. Aegon è questo ragazzo solitario che è antipatico a tutti, incompreso, e ha trovato un modo per farsi amare e provare qualche sentimento per lui. E quel momento in cui Alicent si allontana da lui, è nudo nel letto. Non so di nessun altro, ma ho sentito il bambino dentro in lui. Anche al tavolo più tardi, quando è seduto lì con Paddy, abbiamo ribadito un punto in questo episodio, volevamo essere al fianco di tutti. Quindi l’abbiamo trovato da solo e ci siamo concentrati sui suoi momenti, e se metti la telecamera su Tom, succede sempre qualcosa di interessante. Il trucco è, come registi e team di direttori della fotografia, trovare il tempo per poter ottenere tutti questi momenti in cui stai girando qualcosa di così grande. E grazie al cielo siamo stati in grado di farlo.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

