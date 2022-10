La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 8 di House of the Dragon compie un salto in avanti di altri 6 anni, e molti degli attori sono cambiati. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Come già accaduto più volte in passato, anche in questo episodio ci sono nuovi attori a prestare il proprio volto ai figli dei protagonisti.

Harry Collett sostituisce il giovane Leo Hart come Jacaerys ‘Jace’ Velaryon, il primogenito di Rhaenira. Suo fratello Lucerys ‘Luke’ Velaryon è invece interpretato da Elliot Grihault. Le figlie di Daemon, Baela e Rhaena sono ora interpretate rispettivamente da Bethany Antonia e Phoebe Campbell.

Infine anche i tre figli di Alicent hanno dei nuovi volti. Aegon è interpretato da Tom Glynn-Carney, Aemond è invece Ewan Mitchell, con tanto di benda sull’occhio. Phia Saban è invece Helaena Targaryen, moglie e sorella dello stesso Aegon.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Screen Rant