Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel nono episodio di House of the Dragon c’è stato spazio per una scena molto discussa online tra la Regina Alicent Hightower e Larys Strong, ora commentata da Olivia Cooke.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni riguardanti gli eventi mostrati nella puntata.

La regina, pur di ottenere delle informazioni importanti, permette a Larys di vedere i suoi piedi, situazione che lo eccita sessualmente.

Olivia Cooke, intervistata da Variety, ha ora parlato di quel passaggio della storia spiegando:

Sa quello che può fare Larys, come sia potente e non abbia esitato persino a uccidere la sua intera famiglia pur di fare dei passi avanti nella gerarchia di questa corte. La dinamica, nel corso della scena, cambia leggermente in modo continuo. Probabilmente lui ha più carte a suo favore. Ma è difficile perché lei non ha altra scelta se non assecondare molte cose che lui fa perché ha bisogno di informazioni.

L’interprete di Alicent ha quindi ribadito:

Sa come ottenerle. Se non avrà quelle informazioni, potrebbe andare incontro alla propria morte, a un cambio di potere o alla morte dei suoi figli. Non credo che niente di tutto questo sia stato preso alla leggera. Si tratta di un’assoluta necessità, sfortunatamente. Non penso ci sia alcuna manipolazione in corso. Semplicemente lei ha bisogno delle informazioni e in questo modo sa di ottenerle.

L’attrice ha quindi continuato:

Si tratta di una situazione disgustosa, umiliante, è un’aggressione. Ma non le rimangono altre scelte. Intorno a lei ci sono psicopatici e assassini. Non ha nessuno a cui rivolgersi. Forse se avesse potuto rivolgersi a Talia, ma si è rivelata una spia.

