La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

“Sarà piuttosto surreale guardare la serie”, ha condiviso Coster-Waldau. “Beh, ho visto il trailer. Sembra molto familiare”. L’attore ha poi aggiunto: “Miguel [Sapochnik], che è lo showrunner, ha diretto alcuni dei grandi episodi di Game of Thrones. Quindi, ho la sensazione che sarà piuttosto surreale guardarlo“. L’anno scorso, anche Kit Harington (Jon Snow) è stato interpellato a proposito di House of the Dragon e ha rivelato che guardare il prossimo show potrebbe rivelarsi difficile.

Quest’anno debutteranno due show attesissimi che hanno entrambi un passato alle spalle piuttosto importante: stiamo parlando de Il Signore degli Anelli targato Prime Video: Gli Anelli del Potere e lo spin-off di Game of Thrones di HBO Max, House of the Dragon. Entrambi sono ambientati molti anni prima rispetto alle storie che i fan conoscono e per questo stanno ricevendo alcune reazioni da parte degli attori che hanno recitato nei progetti precedenti. In questi giorni a commentare House of the Dragon ci ha pensato niente di meno che, l’interprete di Jaimie Lannister ne Il Trono di Spade. Parlando con PEOPLE durante il Festival di Cannes, l’attore ha ammesso che potrebbe essere strano per lui guardare la nuova serie.

“Penso che vedere le persone indossare abiti e costumi che assomigliano a quelli che abbiamo indossato per tutti quegli anni, e che [hanno] la stessa musica, lo stesso stile e lo stesso tono, ma non esserne parte, sarà sempre una sensazione particolare“, ha detto Harington a Insider. “Ovviamente lo guarderò e sosterrò [il co-showrunner] Miguel [Sapochnik], che sta dirigendo lo show… Auguro loro tutto il meglio, ma è così vicina al mio cuore, quella storia, che, ovviamente, potrebbe esserci un po’ di dolore“.