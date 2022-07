La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

HBO sembra pronta a rinnovare House of the Dragon per la stagione 2 in tempi molto brevi. Lo spinoff di Gamme of Thrones arriverà il 22 agosto sugli schermi di tutto il mondo ed è uno dei progetti più attesi dell’anno.

The Hollywood Reporter ha ora svelato che la tv via cavo è preparata a rinnovare la serie “davvero velocemente” dopo il debutto sugli schermi, aspettando solo la conferma dei dati di ascolto per sostenere la propria decisione.

La serie originale aveva debuttato fermandosi a soli 2.2. milioni di spettatori, cifra che è poi salita esponenzialmente nel corso degli anni arrivando fino a 19 milioni. Game of Thrones, inoltre, è tuttora uno dei titoli più piratati online.

Casey Bloys, a capo di HBO, aveva già dichiarato che la prospettiva di un rinnovo per la seconda stagione era piuttosto realistico:

Penso ci siano buone probabilità, ma abbiamo la tendenza ad aspettare la messa in onda e aspettare un po’. Detto questo, per quanto riguarda la maggior parte delle serie, ci prepareremo e ci metteremo nella posizione di andare avanti.

Che ne pensate? Sareste felici se House of the Dragon ottenesse il rinnovo per la stagione 2?

Nel cast di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Nelle puntate si scoprirà quello che accade quando la famiglia Targaryen, che ha ben 15 draghi, inizia ad affrontare un conflitto interno a causa della scelta di Re Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono, pur avendo un erede maschio.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter