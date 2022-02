House of the Dragon

, la serie prequel di, ha buone probabilità di ottenere il rinnovo per la

Casey Bloys, responsabile di HBO, parlando con The Hollywood Reporter, ha infatti accennato all’atteso progetto dichiarando che non si sta pensando al possibile confronto con altri titoli molto attesi come Halo o Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere:

Una buona regola è di non preoccuparsi troppo di quello che stanno mandando in onda le altre persone e di mantenere l’attenzione sul proprio lavoro. Ho delle ottime sensazioni legate a House of the Dragon e la faremo debuttare quando sarà il momento giusto.

Rispondando a una domanda sul possibile rinnovo per la seconda stagione, Bloys ha poi aggiunto:

Di solito mi piace avere un approccio in cui si parla di come potrebbe essere una seconda stagione e degli script. Ma tendenzialmente ci piace vedere la performance di uno show. Detto questo, se dovessi scommettere, direi che c’è una buona probabilità che House of the Dragon ottenga il rinnovo per la stagione 2. Ma ci piace far andare in onda le cose e concedere del tempo. Detto questo, nella maggior parte degli show, faremo la preparazione e ci metteremo in una buona posizione per procedere.

