House of the Dragon

Francesca Orsi, capo delle serie tv drama di HBO, ha confermato che le riprese della stagione 2 di House of the Dragon proseguono senza intoppi, parlando anche delle stagioni successive.

In una lunga intervista con Deadline, Orsi ha prima parlato delle riprese della stagione 2 non intaccate dallo sciopero degli sceneggiatori:

Con tutte e otto le sceneggiature scritte da Ryan, nonostante le matite abbassate a causa dello sciopero, posso dire che siamo davvero fiduciosi su ciò che stiamo facendo e sulla squadra che abbiamo in serbo per la seconda stagione. Ad essere onesti, pensiamo che il pubblico sarà altrettanto soddisfatto se non di più rispetto alla prima stagione.

Si è poi concentrata sulla stagione 3 di House of the Dragon, dicendo che inizieranno a parlarne concretamente quando terminerà lo sciopero:

Siamo consapevoli che parleremo della Stagione 3 più rapidamente rispetto alla Stagione 2, ma non è stata ancora annunciata ufficialmente perché in questo momento stiamo solo cercando di far partire la Stagione 2.

Ha infine parlato della durata complessiva della serie tv:

Non è ancora stata finalizzata, è tutto ancora in discussione. George e Ryan si incontreranno dopo lo sciopero degli sceneggiatori. Inizialmente avevano programmato di incontrarsi prima che lo sciopero avesse luogo e quello era per capire a che punto sarebbe finita la serie stessa. Sono quattro stagioni? Non credo che saranno meno di quattro. Ma potrebbero essere di più. Vedremo.

Nel cast della seconda stagione Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

La prima stagione di House of the Dragon è disponibile su Now.

Fonte: Deadline

