La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Nell’episodio 9 di House of the Dragon, Rhaenys prende una decisione molto discussa dai fan, gli showrunner Miguel Sapochnik e Ryan Condal hanno difeso la scelta. Ovviamente non proseguite nella lettura nel caso non abbiate ancora visto l’episodio.

Nell’Inside the Episode di questa settimana Miguel Sapochnik ha parlato a lungo della scelta che ha portato Rhaenys ad abbandonare Approdo del Re, senza però scatenare il proprio drago:

Quindi, Rhaenys si sveglia e si rende conto di essere prigioniera, perché se dovesse uscire, la paura del concilio è che vada dritta da Rhaenyra e le dica cosa sta succedendo. Volevamo davvero assicurarci che il suo personaggio fosse tridimensionale. Rhaenys non era passiva e sembrava che questo fosse un momento incredibilmente prezioso per darle spazio, piuttosto che vederla semplicemente testimoniare. Ma la sua morale diventa la ragione per cui non agisce piuttosto che scatenare dell’azione.

Condal ha poi aggiunto:

Sa che se dà fuoco a quel palco, porrà fine a ogni possibilità di guerra e probabilmente donerà la pace in tutto il regno, ma penso che probabilmente non voglia essere responsabile per averlo fatto a un’altra madre. E questo è- – è una scelta complessa, con cui le persone potrebbero contestare o avere un problema, ma questa è la scelta che fa Rhaenys in quel momento. La vediamo uscire ed essere quella che porterà la notizia a Roccia del Drago del colpo di stato e del furto del trono di Rhaenyra. Ed è stato un grande momento eroico per il suo personaggio.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Cosa pensate delle azioni di Rhaenys nell’episodio 9 House of the Dragon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book