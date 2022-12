La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

Nel week-end si è tenuta a Los Angeles la prima Game of Thrones fan convention e Matthew Needham è tornato a parlare della scena sui piedi della Regina Alicent in House of the Dragon.

Durante il panel di House of the Dragon, l’attore ha parlato del feticcio di Larys per i piedi della Regina:

Non penso che sia un feticista dei piedi come quelli del 2022. Penso che sia più strano di così. Non si tratta solo di un uomo zoppo che è attratto dai piedi. È che può permettersi di farlo fare alla Regina. Questa è una persona molto disturbata con molti traumi… Si tratta di farle provare tanta vergogna per quella parte del suo corpo quanto lui ne prova per il suo. Può tagliare le lingue e può tagliare gli occhi. Penso che gli piaccia … Penso che gli piaccia rendere le persone incomplete. Non può farlo con lei. Può, tuttavia, associare quella parte del suo corpo con un trauma, lei ha così questa sensazione di malessere che è collegata a quel momento. Questo è il problema di un’aggressione del genere: rende il corpo della vittima la scena del crimine, e penso che sia quello che gli piace da fare. Quindi non lo vedo come se amasse i piedi. È il fatto che lei non è coinvolta e lui può farglielo fare.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

