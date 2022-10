La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La regista dell’episodio 8 di House of the Dragon ha svelato la sua scena preferita e come è stata realizzata. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Recentemente intervistata da EW, la regista Geeta Patel ha parlato della sua scena preferita e della relativa realizzazione. Si tratta del momento in cui Rhaenyra torna ad Approdo del Re e scende dalla carrozza:

Non ce n’è uno solo. Questa è stata la migliore esperienza che ho avuto come regista. Era tutto ciò che pensavo sarebbe stato, nel migliore dei modi possibili. Ci sono dei bei momenti. Uno degli obiettivi di questo episodio era entrare nelle teste di Rhaenyra e Alicent. Hai queste due persone che sono in disaccordo. E in particolare Alicent, volevamo far sentire la sua vulnerabilità e capirle entrambe. Quindi è quasi come se avessi due persone che ami eppure tra di loro si odiano. Uno dei momenti che ho amato è stato quando stavamo girando una scena con Rhaenyra. Sembrava che la stessimo guardando invece di essere al suo fianco. È il momento quando arriva ad Approdo del Re e scende dalla carrozza, si presenta ed è molto nervosa perché non tornava da così tanti anni. Questo è un luogo che, nella sua mente, l’ha giudicata e l’ha trasformata in qualcuno che non voleva essere, e ci è tornata come qualcuno che ha trovato se stessa. È questa bambina che torna a casa.

La regista ha poi ricordato i giorni di riprese e come è stata realizzata la scena:

Come probabilmente hai visto quando stavi visitando il set, corriamo sempre, corriamo, corriamo. E siamo sempre in ritardo, soprattutto quel giorno. Non c’era più luce diurna. Ho pensato: “Perché la stiamo guardando uscire dalla carrozza? Sembra che la storia del personaggio sia in realtà nel momento prima che esca”. Quindi io e la direttrice della fotografia Katie Goldschmidt ci siamo dette “Ok, abbiamo 10 minuti”. Tutti, l’intera troupe, erano d’accordo con questa idea. Tutti parlavano della storia. Ci siamo mossi il più velocemente possibile, abbiamo fatto salire Emma D’Arcy sulla carrozza, avevamo già capito tutto perché sapevamo che era qualcosa che volevamo provare a realizzare. Abbiamo girato quel momento di Rhaenyra seduta, e poi si è spenta la luce nella carrozza. Sembrava meglio di quando l’avevamo accesa inizialmente. Sono quei momenti magici in cui la storia ti dice che è la giusta direzione da prendere.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Qual è la vostra scena preferita dell’episodio 8 di House of the Dragon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: EW