La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

È Deadline a svelare che la seconda stagione di House of the Dragon sarà più breve della prima e sarà composta solo da otto episodi, anziché i dieci della precedente. La decisione è legata a un piano più ampio che prevede il rinnovo per una terza stagione, che dovrebbe essere annunciato a breve.

House of the Dragon è stata pensata per avere 3 o 4 stagioni, e inizialmente la seconda stagione doveva essere composta da dieci episodi: la riduzione a otto (che NON sarebbe dovuta a riduzioni di budget) ha comportato dei cambiamenti nella sceneggiatura. Lo showrunner Ryan Condal ha lavorato fianco a fianco con George R.R. Martin per avere un quadro più ampio della serie e riflettere su tutto l’arco narrativo, con un disegno che leghi le varie stagioni e posizioni le varie battaglie da includere. In questo senso, si sta già ragionando sulla terza stagione, e secondo Deadline la HBO sarebbe disposta a dare il via libera anticipato alla stesura delle sceneggiature accelerandone la produzione.

Parte della trama originariamente prevista per la seconda stagione slitterà quindi alla terza stagione, inclusa a quanto pare una grossa battaglia.

Solo qualche mese fa, Martin sul suo blog affermava che House of the Dragon avrebbe avuto bisogno di quattro stagioni da dieci episodi ciascuna:

Sono felice che ci diano ancora dieci episodi a stagione per raccontare la nostra storia. Spero continui a essere così. Ci vorranno quattro intere stagioni da dieci episodi per rendere giustizia a House of the Dragon dall’inizio alla fine.

Ricordiamo che Game of Thrones era composta da stagioni da 10 episodi, tranne l’ultimo arco narrativo da 13 episodi che è stato suddiviso in due stagioni.

Le riprese di House of the Dragon 2 inizieranno a breve, la serie tornerà su HBO nel 2024.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.